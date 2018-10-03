Нашли захоронение руководителя канцелярии фараона

Могилу нашли в поселении Абусире. Фото: "Наш захід"

Чешские археологи нашли в Египте захоронения управляющего делами фараона.

Могилу нашли в поселении Абусире, к северу от некрополя Мемфиса, сообщает Radio Praha.

Высокопоставленный древнеегипетский чиновник принадлежал к периоду правления пятой династии.

Мужчину звали Каирес. Его имя прочитали на стенах захоронения. Чиновник был главным ответственным лицом, ведающим делами фараона и "Тайным стражем раннего дома".

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В Египте нашли развалины жилого дома с баней. Раскопки проводились в 20 км к югу от Каира в районе поселка Мит-Рихана