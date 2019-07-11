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четверг, 11 июля 2019 23:13

Нашли захоронение древних воинов

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Нашли захоронение древних воинов
Обнаружили могилу двух воинов финикийцев. Фото: N + 1

Британские археологи обнаружили в Сайде на юге Ливана могилу двух финикийских воинов.

Похоронены жили около 3,9 тысячи лет назад, сообщает N+1.

В могиле сохранились бронзовые кинжалы. Они не предназначались для борьбы, а только подчеркивали высокий статус усопших.

В захоронении также обнаружили пояса, ноги овец или коз, которые лежали в ногах усопших.

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Исследователи предполагают, что по древним верованиям животные могли сопровождать воинов в загробном царстве.

Полиция изъяла у контрабандистов провинции Денизли, Турция, мраморную статуэтку римской эпохи - Гекату. Подразделения правоохранителей по противодействию контрабанде обыскивали автомобили, в одном из которых и нашли памятник.

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