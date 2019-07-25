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четверг, 25 июля 2019 16:17

Нашли вещи, утерянные во время разгрома синагоги

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Археологи раскопали большую синагогу Вильнюса в Литве и нашли потерянные вещи XVIII в. Архитектурный памятник разрушили в 1956-м в СССР. Впоследствии на его месте построили детский сад и школу.

Первые раскопки начались еще в 2011-м по историческим документам, но отсутствие технологий не позволяло найти здание. Его обнаружили недавно с помощью георадара, сообщает Live Science.

Сначала археологи натолкнулись на две ритуальные бани - миквы, и Бему - алтарь где находилась священная книга Тора. Под Бемой нашли каменные таблички, молитвенник по Холокосту, 200 серебряных и обычных монет XVI - XX вв. Также в руки археологов попали пуговицы с мундиров войск Наполеона Бонапарта, которые прошли Литвой в 1812-м

"Однако, важнейшим открытием была большая надпись, два сына сделали ее в честь своих родителей в 1796-м. Она был частью каменного стола для чтения Торы, который стоял неподалеку Бемы синагоги в Вильнюсе", - отметил руководитель раскопок израильский археолог Джон Селигман.

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Автор: antiquities.org.il
 

Она рассказывает, что два брата - раввин Элиэзер и раввин Шмуэль - чествовали свою мать Сару и своего отца раввина Хаима, который эмигрировал из Литвы в Эрец Исраэль и поселился в Тверии - Израель. Табличка иллюстрирует глубокую связь еврейской общины Литвы со Святой Землей

Украинский священник Емельян Ковч умер в концлагере Майданек в Польше 25 марта 1944-го. Попал туда из-за того, что спасал евреев от уничтожения во время Холокоста

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