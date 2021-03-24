Нашли уникальный клинок, который сделали древние люди

Древний клинок сделали из обсидиана. Фото: hankyung.com

В китайской провинции Цзилинь археологи обнаружили редкий каменный клинок.

Его нашли на строительной площадке в городе Хелонг, расположенном у восточного подножия гор Чанбайшань. Находку передали в городской музей, сообщает агентство "Синьхуа".

Археологи называют артефакт крайне редким. Длина клинка 53 см. Весит 16,3 кг. Сделан из обсидиана.

Древние люди часто использовали этот материал. Он легко обрабатывается и является прочным. Из него делали различные инструменты, украшения и оружие. Людей привлекала физическая способность обсидиана раскалываться на узкие фрагменты с острыми режущими и колющими краями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реставрировали древнюю китайскую колесницу

На этом клинке археологи насчитали 14 следов, образовавшихся в результате скола. Изучение артефакта имеет важное значение для понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор Чанбайшань в период палеолита.

В юго-западной провинции Китая Сычуань археологи обнаружили часть золотой маски. Находке около 3 тыс. лет. Ее обнаружили в яме для жертвоприношений.