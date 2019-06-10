Нашли уцелелую голову доисторического зверя

Автор: В Якутии нашли голову доисторического волка В Якутии нашли голову доисторического волка

Голову доисторического волка с неповрежденным мозгом нашли на берегу реки Тирехтях на севере Республики Саха в России. Ее возраст оценивают в 40 тыс. лет.

На момент смерти волку было от 2 до 5 лет. Низкие температуры уберегли мех и клыки зверя, передает The Siberian Times

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"Это уникальное открытие остатков взрослого плейстоценового волка, в которых сохранены ткани. Мы сравним его с современными волками, чтобы понять, как развивался этот вид и попробуем реконструировать его внешний вид", - сообщил представитель Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов.

Китайские ученые опубликовали отчет об открытии ископаемого участка, густо усеянного следами доисторических ящеров. Памятка образовалась около 1,2 миллиона лет назад в районе современного китайского города Ли Чжуан, округ Танчен. Впервые ее открыл "охотник за динозаврами" Тан Юнган в феврале 2015 года, сообщает Daily Mail. Юнган отъехал 30 км от города в сторону горного хребта Золотой петух. Его сопровождал коллекционер окаменелостей Лю Ян.