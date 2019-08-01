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четверг, 01 августа 2019 23:13

Нашли три городища древних славян

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Нашли три городища древних славян
В Винницкой обл. проводят археологические раскопки. Фото: iananu.org.ua

Археологи нашли три городища возле населенных пунктов Вороновица, Глинск и Гущинцы Винницкой области.

"В июне-июле 2019 археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины "Уличи" совместно с Винницким областным краеведческим музеем проводила исследования на территории Винницкого, Калиновского, Немировского районов Винницкой области в Побужье. Археологические разведки проходили в рамках выполнения полевой части проекта "Уличи. Археологическая карта". В этом сезоне локализовано три новых городища, для которых готовится документация по включению памятников в реестр вновь выявленных (Вороновица-2, Глинск, Гущинцы). Также проводились работы по уточнению датировка городища Грушковцы, Коммунаровка, обнаружены два многослойных поселения и раннемодерный гончарный горн", - говорится в сообщении Института археологии Национальной академии наук Украины.

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Информацию о вновь рбнаруженных и обследованных памятниках занесли в реестр недвижимых памятников в рамках работы пилотного проекту по ведению электронного учета объектов культурного наследия.

Исследователи из Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" показали реконструкцию углубленного славянского жилья IX-Х вв.

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