Нашли тоннель, которым можно добраться до Янтарной комнаты

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 189
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 405
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2313
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4797
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1908
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4609
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
6
8
34
29
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Видео
Все видео
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2826
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4995
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 864
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 15:34

Нашли тоннель, которым можно добраться до Янтарной комнаты

  Комментировать
Нашли тоннель, которым можно добраться до Янтарной комнаты
Польские исследователи нашли тоннель который может вести к Янтарной комнате. Фото: rmf24.pl

Замаскированный вход в туннель, который может вести к Янтарной комнатt, обнаружили в месте расположения штаба сухопутных сил Вермахта в Польше.

Измерить глубину туннеля не смогли. Вход в него замаскированный толщей почвы поверх бетонной плиты. Также препятствует большое дерево, которое выросло над ней.

Поисковики считают, что там Янтарная комната или оригинальные документы и аутентичные вещи, которыми пользовалось командование Вермахта, сообщает RMF 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший немецкий солдат утверждает, что знает, где находится Янтарная комната

"Мы смело можем говорить о прорыве в поисках. Благодаря применению профессионального георадара нам удалось установить место подземного тоннеля. После раскопок в месте, определенном георадаром, мы действительно нашли вход в тоннель, который почти однозначно не открывался со времен войны", - заявил работник музея Второй мировой войны в польском городе Мамерка Бартоломей Плебаньчик.

Янтарная комната - шедевр искусства XVIII в., Бесследно исчез во время немецко-советской войны и не найдено до сих пор. Создана немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I, впоследствии подаренная российскому императору Петру I. Совершенствование комнате осуществил архитектор Бартоломео Растрелли. Считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. В отделке преимущественно использовался янтарь.

Легендарную Янтарную комнату Петра I ищут в польском городке Мамерки.

За первый день исследований подземных бункеров ничего не нашли. Однако, планируют спустить туда специальную камеру, которая покажет есть ли в помещении что-то ценное.

"Мы попросили две фирмы, работающие с георадарами, просканировать бункер. И к нашему удивлению, устройство увидело на глубине 3-х метров скрытую комнату. Сейчас мы продолжаем работу, чтобы опустить туда специальную камеру и посмотреть, есть ли там что-то ценное," - раассказал Бартоломей Плебаньчик, куратор музея в Мамерках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли тоннель, которым можно добраться до Янтарной комнаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 42194
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 31475
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25219
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 23763
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 21620
История
Публицист выступил в Париже на украинском языке
Публицист выступил в Париже на украинском языке
 Просмотров: 180
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
8
 Просмотров: 585
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
6
 Просмотров: 3294
Английский король завещал похоронить себя около третьей жены
Английский король завещал похоронить себя около третьей жены
 Просмотров: 540
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
8
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
32
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
8
Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"
Голосов: 54
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua