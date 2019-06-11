Нашли тоннель, которым можно добраться до Янтарной комнаты

Польские исследователи нашли тоннель который может вести к Янтарной комнате. Фото: rmf24.pl

Замаскированный вход в туннель, который может вести к Янтарной комнатt, обнаружили в месте расположения штаба сухопутных сил Вермахта в Польше.

Измерить глубину туннеля не смогли. Вход в него замаскированный толщей почвы поверх бетонной плиты. Также препятствует большое дерево, которое выросло над ней.

Поисковики считают, что там Янтарная комната или оригинальные документы и аутентичные вещи, которыми пользовалось командование Вермахта, сообщает RMF 24.

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"Мы смело можем говорить о прорыве в поисках. Благодаря применению профессионального георадара нам удалось установить место подземного тоннеля. После раскопок в месте, определенном георадаром, мы действительно нашли вход в тоннель, который почти однозначно не открывался со времен войны", - заявил работник музея Второй мировой войны в польском городе Мамерка Бартоломей Плебаньчик.

Янтарная комната - шедевр искусства XVIII в., Бесследно исчез во время немецко-советской войны и не найдено до сих пор. Создана немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I, впоследствии подаренная российскому императору Петру I. Совершенствование комнате осуществил архитектор Бартоломео Растрелли. Считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. В отделке преимущественно использовался янтарь.

Легендарную Янтарную комнату Петра I ищут в польском городке Мамерки. За первый день исследований подземных бункеров ничего не нашли. Однако, планируют спустить туда специальную камеру, которая покажет есть ли в помещении что-то ценное. "Мы попросили две фирмы, работающие с георадарами, просканировать бункер. И к нашему удивлению, устройство увидело на глубине 3-х метров скрытую комнату. Сейчас мы продолжаем работу, чтобы опустить туда специальную камеру и посмотреть, есть ли там что-то ценное," - раассказал Бартоломей Плебаньчик, куратор музея в Мамерках.