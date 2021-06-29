Нашли тела повстанцев, которых убили спецслужбы

Фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий-центр-Доля

В селе Большие Загайцы Кременецкого района Тернопольской области исследовали захоронение воинов УПА. Gazeta.ua узнала подробности раскопок.

Их провела экспедиция мемориально-поискового центра "Доля".

"Эти люди погибли в 1944-1945 годах. Захоронение было известно, но в последние годы за ним никто не ухаживал. Оно заросло, - сообщил руководитель поисковой группы Владимир Харчук. - В прошлом году провели экспедицию и нашли эти захоронения. Здесь похоронили трех воинов УПА. Один из них известен. Это Марко Фук. Он находится в захоронении номер три. Он сам из Темногайцев. У него остались родственники, внуки. Дети родного брата. Он был значимой личностью в этой местности. Точная дата его смерти неизвестна. Он попал в плен, его долго пытали и убили. У него пробит череп. В двух других захоронениях лежат молодые ребята-повстанцы. Они были в хате на хуторе, когда началась облава. Парень, который стоял на страже, уснул. Его убили. Повстанцы начали отстреливаться. Один из них погиб, остальные бежали. Фамилии этих повстанцев неизвестны. Но они местные. В одном из захоронений обнаружили серебряный медальон с Почаевской Матерью Божьей, а на другой стороне Почаевский Иов. Поэтому этот человек был из Кременецкого района. Возможно, посещал Почаев".

Историки надеются идентифицировать двух погибших повстанцев.

"На скелетах есть зажившие травмы и другие патологические изменения, которые могут указать на социальное положение погибших, их военную деятельность. Это сможет помочь идентифицировать этих людей. Возьмем пробы для ДНК-анализа, чтобы пополнить нашу базу данных", - сообщила антрополог Ольга Минейко.

Исследователи продолжат искать могилы воинов УПА.

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"Подтвердили факт существования захоронения воинов УПА. На сегодня локализовали трое останков бойцов. Одно захоронение датировано 1945 годом, другое раньше. Мы знаем, что здесь происходили бои воинов УПА и войск НКВД. Об этом свидетельствуют архивные данные и свидетельства местных жителей. К 80-летию создания УПА, которое будем отмечать в 2022 мы начнем масштабный проект по выявлению захоронений воинов УПА, их идентификации и чествования памяти тех, кто погиб за свободную и независимую Украину", - рассказал директор центра "Доля" Святослав Шеремета.

22 мая 2021 торжественно перезахоронили останки трех неизвестных воинов Украинской повстанческой армии. Их обнаружила экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" в 2020 году. Перезахоронили в братской могиле воинов УПА на сельском кладбище в селе Стрелки Бибрского городского совета Львовской области.