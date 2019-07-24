Нашли субмарину, которая таинственно исчезла

"Минерва" исчезла 51 год назад. Фото: РИА

В Средиземном море нашли французскую подводную лодку "Минерва".

Она исчезла более полувека назад. Лодка разбита на три части. Лежит на глубине 2350 м в 30 км от Тулона, сообщает was.media.

"Мы только что нашли "Минерву". Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые ждали этого момента так долго", - написала в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.

27 января 1968 "Минерва" с 52 членами экипажа на борту шла Лионским заливом в 42 км от французского Тулона. Радисты на субмарине сообщили, что прибудут в порт примерно через час. Но субмарина исчезла на глубине 1-2 тысячи м.

Причина гибели судна неизвестны. Капитан Андре Фове провел более 7 тыс. часов под водой на субмаринах такого же класса. Предполагают, что к гибели субмарины причастны погодные условия.

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В поисках субмарины участвовали многие суда. Присоединился океанолог Жак-Ив Кусто.

Через 51 год субмарину нашло судно американской частной компании Ocean Infinity.

Подводные лодки, затонувшие у берегов Малайзии в 1941, таинственным образом исчезли c морского дна в конце прошлой недели, оставив после себя лишь несколько сломанных деталей и очертания на песке.