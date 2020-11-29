Нашли статую неизвестной богини

В Турции нашли древнюю статую. Фото: АА

В Турции археологи нашли статуэтку богини раннего бронзового века.

Раскопки проводили на археологической области Кюльтепе в провинции Кайсери, в центре страны, сообщает Daily Sabah.

"Мы счастливы, что нашли этот артефакт высотой 45 сантиметров. Это уникальный, особенный предмет. После очистки и реставрации эта статуя будет выставлена ​​в музее", - сказал руководитель раскопок профессор Фикри Кулакоглу из Университета Анкары.

Статуе примерно 4,2 тыс. лет. В древности в регионе существовал культ женского божества.

"Мужских статуй и идолов пока не найдено. Что касается найденной женской фигурки, то она изображена обнаженной и сидит на украшенном троне, по ее спине спускаются косы", - сказал профессор Кулакоглу.

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Большинство найденных на этом участке статуэток похожи друг на друга. Эта скульптура выделяется своими размерами.

В Турции на дне озера Гага обнаружили руины древней церкви. На находку наткнулись на глубине 15 м подводные археологи из Бодрумського музея. Возраст сооружения еще не установили.