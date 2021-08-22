Нашли статую богини здоровья

Статую богини нашли на западе Турции. Фото: Anadolu

В городе Айзаной на западе Турции обнаружили древнюю статую греческой богини здоровья Гигиеи.

"Мы обнаружили статую Гигиеи, известную как богиню здоровья и чистоты, дочь Асклепия, бога здоровья в греческой и римской мифологии", - сказал археолог Гокхан Кошкун, передает Anadolu.

У мраморной статуи нет головы. Скульптор сделал ее размером с человека.

"Во время прошлых раскопок обнаружили другие находки, связанные с Гигиеей. Это заставляет нас думать, что в римские времена здесь могли быть какие-то здания, связанные с культом здоровья", - сказал исследователь.

Статую обнаружили внутри галереи с колоннами на южном крыле площади.

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От имени Гигиеи происходит современное слово "гигиена".

Археологи, в Турции раскапывают древний город тевкров Трою, обнаружили новые доказательства существования легендарного Троянского коня. Недавно внутри остатков городских стен раскопали фрагменты большой деревянной постройки, составленной в необычной форме из десятков еловых досок и балок длиной до 15 м.