Нашли старинные царские погребения

В Греции нашли древние захоронения. Фото: Reuters

Две царские гробницы с драгоценностями нашли в Греции.

Их возраст оценивается в 3 тыс. лет, сообщает ВВС.

Захоронение расположены на юге Пелопоннеса, у дворца бронзового века в Пилосе.

Исследователи обнаружили золотое кольцо с изображением быков и снопов из ячменя и кулон с портретом египетской богини. Американские археологи говорят, что гробницы относятся к Микенскому периоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли саркофаги, которым больше 3 тыс. лет

Своды обеих могил упали еще в античные времена. Захоронения оказались заваленными и грабители не смогли проникнуть туда.

Небольшую статую сфинкса нашли археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Фигура сделана из известняка. Ее высота составляет 35 см, длина - 55 см.