Нашли следы рук и ног, которым 226 тыс. лет

Следы рук могут быть древнейшим искусством в мире. Фото: La Vida

Исследователи установили возраст следов рук и ног в Кесанзи на Тибетском плато.

Их обнаружили в 2018 году. Теперь установлено, что следы 226 тыс. лет назад оставили дети, пишет Daily Mail.

Ученые считают, что их оставили двое детей 7 и 12 лет. Добавили, что следы имеют характерные черты творчества.

Отпечатки на известняке у затвердевших горячих источников в три-четыре раза старше других наскальных изображений во Франции, Индонезии и Испании. Они могут быть старейшим из известных произведений искусства.

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Точно неизвестно какой вид людей оставил отпечатки. Ученые говорят, что все указывает на вымершего Денисовского человека, который жил на Тибетском плато и на Алтае.

В джунглях Амазонки в Колумбии нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которым 12,5 тыс. лет. Открытие сделали в прошлом году, но держали его в секрете до сих пор. Ученые рассказывают, что возраст находки установили с помощью изображений вымерших животных ледникового периода. На скалах можно увидеть доистрочиного родственника слона мастадонта, палеоламу, вымершего верблюда, гигантских ленивцев и доисторических лошадей.