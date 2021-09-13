Нашли следы древнейшего кораблекрушения в Адриатическом море

 
Ексклюзивы
1/5
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
Просмотров: 198
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 810
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1098
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 3474
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1368
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 522
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6075
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3969
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
20
8
6
1
9
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Нашли древнюю каменную бабу
Нашли древнюю каменную бабу
В канализации нашли убежище евреев периода Второй мировой
В канализации нашли убежище евреев периода Второй мировой
Видео
Все видео
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Создали фильм об ключевом событии истории Украины
Создали фильм об ключевом событии истории Украины
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
Интервью
1/5
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 432
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2205
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2952
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18981
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2709
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 279
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
вторник, 14 сентября 2021 01:13

Нашли следы древнейшего кораблекрушения в Адриатическом море

  Комментировать
Нашли следы древнейшего кораблекрушения в Адриатическом море
Возле Хорватии обнаружили древний торговый корабль. Фото: Hrvatski restauratorski zavod

В Хорватии археологи идентифицировали останки затонувшего корабля. Он является древнейшим затонувшим в Адриатическом море.

Его обнаружили на дне Адриатического моря у острова Иловик. Кораблем оказалось торговое судно, затонувшее более 2 тыс. лет назад, сообщает Morski.hr.

Корабль лежит на глубине 2,5 м. Он находится в хорошем состоянии. Его датируют II в. до н. е. Это означает, что корабль является самым древним из всех, которые находили на дне Адриатического моря.

Длина судна составляла 20-25 м. Его случайно обнаружил словенский археолог Милан Эрик в 2018 году.

Возраст судна определили методом радиоуглеродного датирования древесины. Для документирования затонувшего корабля используют передовой фотограмметрический метод. Исследователи сделали серию снимков под разными углами и при разном освещении. Затем с помощью компьютера фото объединяют в комплексные изображения. Это позволяет рассмотреть обломки корабля очень подробно.

3 сентября 2021 года подводные археологи у Егатских островов у берегов Италии обнаружили два бронзовых тарана военных кораблей. Обследовали там место морской битвы между римским и карфагенским флотом в 241 году до н.э. Там же нашли 10 свинцовых снарядов для пращи, бронзовые шлемы, римские и греческие монеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли следы древнейшего кораблекрушения в Адриатическом море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 14832
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 13068
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 6075
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 3 Просмотров: 5832
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября 1 Просмотров: 5166
История
Останки вождя нашли в стволе дерева
Останки вождя нашли в стволе дерева Просмотров: 549
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 3735
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
 Просмотров: 360
Расстреляли повстанческого командира
Расстреляли повстанческого командира
 Просмотров: 486
Скульптуру Давида мастер делал три года
Скульптуру Давида мастер делал три года
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
В церкви 12 сентября молятся полководцу
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 61
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть