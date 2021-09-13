Нашли следы древнейшего кораблекрушения в Адриатическом море

Возле Хорватии обнаружили древний торговый корабль. Фото: Hrvatski restauratorski zavod

В Хорватии археологи идентифицировали останки затонувшего корабля. Он является древнейшим затонувшим в Адриатическом море.

Его обнаружили на дне Адриатического моря у острова Иловик. Кораблем оказалось торговое судно, затонувшее более 2 тыс. лет назад, сообщает Morski.hr.

Корабль лежит на глубине 2,5 м. Он находится в хорошем состоянии. Его датируют II в. до н. е. Это означает, что корабль является самым древним из всех, которые находили на дне Адриатического моря.

Длина судна составляла 20-25 м. Его случайно обнаружил словенский археолог Милан Эрик в 2018 году.

Возраст судна определили методом радиоуглеродного датирования древесины. Для документирования затонувшего корабля используют передовой фотограмметрический метод. Исследователи сделали серию снимков под разными углами и при разном освещении. Затем с помощью компьютера фото объединяют в комплексные изображения. Это позволяет рассмотреть обломки корабля очень подробно.

3 сентября 2021 года подводные археологи у Егатских островов у берегов Италии обнаружили два бронзовых тарана военных кораблей. Обследовали там место морской битвы между римским и карфагенским флотом в 241 году до н.э. Там же нашли 10 свинцовых снарядов для пращи, бронзовые шлемы, римские и греческие монеты.