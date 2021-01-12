Нашли скульптуру троянского жреца с сыновьями

Троянский жрец Лаокоон подвергся страшному наказанию богов. Фото: http://www.digitalsculpture.org

В Риме 14 января 1506-го нашли и перевезли в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья". Скульптура работы Гагесандроса и Атанадороса с Родоса является лишь мраморной копией второй половины 1 в до н. е. Оригинал не сохранился.

Римскую копию нашли под землей в остатках Золотого Дома Нерона. Этот участок принадлежал хозяину виноградников. Скульптуру выкопал случайно на глубине 4 м. Папа Юлий II сразу же послал туда архитектора Джулияно да Санґало и скульптора Микеланджело Буонарроти. Они подтвердили подлинность находки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Статую Венеры нашли на поле

Сюжет о Лаокоонае известный из преданий о Троянской войне римского поэта Вергилия. Жрец Лаокоон подвергся страшному наказанию богов. Они наслали на него и его сыновей огромных змей. Скульптура изображает отчаянные усилия героя высвободиться из лап монстров. Греческое искусство уже изображало гибель героев. Но это была гибель в борьбе.

Правая рука Лаокоона отсутствовала. В 1905-м археолог Людвиг Поллак узнал оригинальную руку в магазине римского каменщика. Он подарил ее музеям Ватикана. Скульптуру реставрировали. Ее можно увидеть в музее Ватикана.

Греческий крестьянин Йоргос Кентротас вскапывая свое поле на острове Милос 8 апреля 1820-го нашел 2-метровую скульптуру женщины из белого мрамора - статую древнеримской богини Венеры. Ее назвали наиболее знаменитой женской скульптурой, созданной человечеством и античным идеалом красоты