Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала

Возле Ровно раскопали скелет самки лося. Фото: "Суспільне"

Возле Ровно археологи раскопали скелет самки лося периода бронзового века.

Это 3-2 тысячелетия до н. е, сообщил "Суспільному" руководитель экспедиции Алексей Войтюк.

"Учитывая специфику черепа, можно предположить, что это лось, но отсутствие рогов указывает, что это самка лося. Также, учитывая расположение скелета, можем предположить, что это ритуальное захоронение. Но подчеркну, что это только предположение, подтвердить это сможем только после анализа скелета животного", - указал археолог.

Захоронение обнаружили на берегу реки Устя. Когда-то здесь было поселение.

"Это колоссальный пласт материальной культуры, культурного слоя, тех самых объектов. Сейчас почти тридцать объектов мы раскрыли. И они указывают на то, что на этом участке было многослойное поселение", - добавил Войтюк.

Во время раскопок обнаружили большое количество фрагментов посуды.

"Наткнулся на развал керамики, сейчас я ее зачищаю, чтобы определить, к какой именно культуре она принадлежит и, соответственно, продатировать", - рассказал студент-историк Андрей Овчаренко.

По орнаментам Войтюк отнес находку к культуре шнуровой керамики.

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"Это лепной горшок, или амфора с многорядными отпечатками шнура. То есть на сырой поверхности вылепленного сосуда делали оттиски шнуром и выходил вот такой орнамент. Это типично для периода ранней эпохи бронзы", - сказал он.

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