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четверг, 18 февраля 2021 13:46

Нашли скелет женщины, которую сожгли

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Нашли скелет женщины, которую сожгли
В Иордане нашли древние захоронения. Тела сжигали. Фото: EFAP

В Иордании нашли остатки захоронения женщины, которую сожгли.

Кремацию совершили примерно 19 тыс. лет назад. Обугленный скелет лежал на полу дома. Здание подожгли после смерти женщины, сообщает ScinceNews.

Тело лежало на боку, ноги согнутые в коленях. Ученые говорят, что женщину поместили в здание перед намеренным поджогом.

В этом месте обнаружили остатки других домов со скелетами внутри.

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Раньше считали, что захоронения людей в зданиях возникло здесь около 10 тыс. лет назад. Новое открытие доказывает, что такие захоронения практиковали гораздо раньше.

Археологи раскопали совместное захоронение мужчины и женщины в библейской местности Вифсаида, Израиль. Люди жили более 3 тыс. лет назад. Ученые предполагают, что они умерли одновременно, или же были похоронены примерно в одно и то же время.

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