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воскресенье, 12 декабря 2021 00:46

Нашли скелет распятого раба

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В Британии были найдены останки распятого раба.

Это первый подобный случай в Европе, передает The Daily Mail.

У мужчины в пятке был гвоздь. Известен только один пример схожей находки. В 1968 году в Израиле тоже был найден скелет мужчины с гвоздем в стопе.

Скелет распятого человека из Британии был найден в захоронении древнеримского периода. Некрополь обнаружили в селе Фенстентон в Кембриджширских болотах в 2017 году. Радиоуглеродный анализ показал, что человек жил в 130-340 годах. К моменту смерти мужчине было от 25 до 35 лет.

Тело лежало на спине, руки согнуты и скрещены над тазом. Его положили в гроб, от которого остались только гвозди.

У умершего был большой кариес, абсцессы и воспаление десен. У него выпадали зубы. В детстве раб недоедал у него уже был артрит позвоночника. На ногах были следы переломов и инфекции.

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Гвоздь был найден только в пятке. Исследователи предполагают, что при распятии его привязали за руки, а не прибили.

В графстве Ратленд, Великобритания, фермер Джим Ирвин в 2020 году случайно обнаружил фрагменты мозаики на поле своего отца. "Необычную керамику" англичанин заметил во время прогулки. Мужчина сразу связался с археологической группой в Совете графства Лестершир.

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