Нашли самовар, которому 1,9 тыс. лет

Нашли машинку для варки, которую считали предметом роскоши в древнем Риме Фото: inrap.fr

Археологи обнаружили древнеримский самовар при обследовании развалин здания конца II в. во французской коммуне Ди. Прибор назывался autepsa и считался атрибутом роскоши.

Его изготовили между 130 - 260 годами из медного сплава. Состоял из резервуара на 4 л, водослива и нагревательной камеры, в которую засыпали древесный уголь. Снизу располагались 2 небольшие квадратные отверстия, которые, вероятно, использовали для вентиляции, сообщает INRAP.

Корпус имел узкий носик и оловянно-свинцовую ручку, был украшен вертикальными узорами и изображением сторожевой собаки, которая склонила голову на передние лапы.

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Политик и философ Марк Туллий Цицерон писал, что некоторые из самоваров продавали по стоимости земельных владений.

Отмечается, что в мире археологами было найдено 5 подобных предметов. А новая, 6-я находка, похожа на помпейскую.

Недавно рабочие раскопали неповрежденный древнеримский каменный саркофаг в турецком городе Измир. Готовили фундамент под новое здание в историческом районе Конак. Археологи, открывшие его, нашли в керамику и фрагменты золотой диадемы.