Нашли рукоятку древнеримского ключа со сценой казни

В британском Лестере археологи обнаружили древнеримскую рукоять ключа со сценой бросания людей на растерзание животным.

Ключ нашли на раскопках престижного городского дома. Артефакт состоял из двух частей. Железный стержень самого ключа могли намеренно срезать, сообщает Britannia.

Отлитые фигуры образуют две группы. Первая изображает взрослого мужчину, который борется со львом. Он стоит, согнув ноги в коленях и отвернув большую голову подальше от львиной пасти. Вторая - четырех обнаженных молодых мужчин, которые обнимают друг друга, пытаясь защититься.

Четырех мужчин изобразили с непропорционально большими головами, руками и ногами. Торсы изобразили малыми, без мускулов. Нижняя часть тела одного из молодых людей неестественно вывернута влево, обнажая его гениталии и ноги.

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Сочетание хищного животного и человека интерпретируют как сцену казни преступников и пленников на арене. Их бросали к диким животным. Похожие сцены изображали на мозаиках. Более поздние исследования показывают, что такой тип казни использовали и в Британии.





Недавно в Великобритании археологи обнаружили скелеты обезглавленных людей. Это могли быть жертвы римских военных казней. Захоронение датировали III в. Его обнаружили в поселении военной фермы в Сомершеме. Некоторые из похороненных стояли на коленях, когда их ударили сзади мечом. Археологи раскопали три кладбища и обнаружили 52 захоронения, 17 из которых - обезглавлены. Головы часто ложили к ногам.