Нашли руины неизвестной ранее римской крепости

На берегу Нила нашли руины римской крепости Фото: Egypt Ministry of Antiquities

На юге Египта археологи нашли остатки древнего римского форта. В свое время он располагался прямо на берегу Нила.

Внутри обнаружили руины храма Птолемея. Увидели незавершенную панель из песчаника с изображением модели входа в храм, и человека, который выглядел как римский император и стоял рядом с алтарем, сообщает "НВ".

Также внутри нашли глиняные вазы и 4 блока из песчаника, на которых были вырезаны пальмовые листья и написаны имена представителей династии Птолемеев.

Археологи отметили, что форт имел квадратную форму, а длина его стен могла достигать 210 м. В коптские времена на его руинах возвели церковь.

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