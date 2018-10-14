Нашли подземный храм, вырезанный в скале

Буддистский храм нашли в Таджикистане. Фото: Уніан

В таджикском городе Фахробод археологи обнаружили древний подземный буддистский храм.

Об этом сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев. Помещение храма в форме купола высекли из монолитного камня, передает УНИАН.

Наверху здания есть отверстие, которое, скорее всего, предназначался для освещения.

"В Фахрабади мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6 на 5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки", - сообщил Бобомуллоев.

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Предполагают, что буддистский храм принадлежит к 7-8 векам нашей эры.

О находке национальному музею древностей сообщил учитель школы №3 Фахрабада Элер Ахмедов.

"Это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритуси и Ховалинзии", - добавил Бобомуллоев.

В Таджикистане археологи обнаружили древний город. Ученые относят его к периоду Кушанского царства. В ходе раскопок обнаружили трон правителей.