Нашли подземный храм, вырезанный в скале

В таджикском городе Фахробод археологи обнаружили древний подземный буддистский храм.
Об этом сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев. Помещение храма в форме купола высекли из монолитного камня, передает УНИАН.
Наверху здания есть отверстие, которое, скорее всего, предназначался для освещения.
"В Фахрабади мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6 на 5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки", - сообщил Бобомуллоев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таджикистане археологи исследовали захоронения загадочных эфталитов
Предполагают, что буддистский храм принадлежит к 7-8 векам нашей эры.
О находке национальному музею древностей сообщил учитель школы №3 Фахрабада Элер Ахмедов.
"Это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритуси и Ховалинзии", - добавил Бобомуллоев.
В Таджикистане археологи обнаружили древний город. Ученые относят его к периоду Кушанского царства. В ходе раскопок обнаружили трон правителей.
Комментарии