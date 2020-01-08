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среда, 08 января 2020 13:17

Нашли печатку казацкого полковника

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Историкам удалось восстановить герб винницкого казацкого полковника Ивана Богуна. Документ с его оригинальной печатью нашел доктор исторических наук Олег Однороженко.

"Изданный им паспорт датировано 1 января 1651-го. На печати изображен герб - в ренессансном щите натянутый лук со стрелой острием вниз, сверху две шестилучевые звезды. Вокруг буквы: ИБПВ (Иванъ Богунъ полковникъ вѣнницькиы). До недавнего времени Иван Богун был одним из немногих выдающихся сподвижников Богдана Хмельницкого герб которого оставался неизвестным. Теперь эта загадка разгадана ", - написал исследователь в Facebook.

Рисунок в цвете выполнил художник Сергей Шаменков.

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Автор: facebook.com/oleg.odnorozhenko
  Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна
Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна

Автор: facebook.com/oleg.odnorozhenko
  Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна
Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна

Автор: facebook.com/oleg.odnorozhenko
  Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна
Показали как выглядел герб известного казацкого предводителя Ивана Богуна

25 марта 1651 состоялся бой казаков с поляками возле Винницы. 3-тысячный казацкий полк под руководством полковника Ивана Богуна разгромил 20-тысячное польское войско. Отряды поляков возглавлял коронный гетман Мартын Калиновский и гетман Лянцкоронский.

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Дата
08
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