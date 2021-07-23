Нашли оружие, которому 65 тыс лет

Неандертальцы не смогли восстановить наконечник после убийства животного поэтому решили его выбросить Фото: University of Tübingen

Археологи обнаружили каменный наконечник копья возрастом 65 тыс. лет в пещере Голе-Фельс, Германия. Находку назвали редким свидетельством эволюции охоты у неандертальцев.

Подобные артефакты находили в регионе в 1936 году, но их датировали возрастом от 45 до 55 тыс. Лет. Тот период называли последней культурной фазой неандертальцев в Центральной Европе, передает Phys.org

Недавно найденный наконечник изготовлен из сланца. Имеет 7,6 см в длину, 4,1 - в ширину, 0,9 - в толщину и весит 28 г. Исследования подтвердили, что его крепили на деревянном держателе с помощью клея на растительной основе, а также с помощью растительных волокон, сухожилий и кожи животных. Собранное оружие использовали в качестве копья для убийства крупной дичи - лошадей и северных оленей.

"Неандертальцы были опытными камнерезами и точно знали, как создавать и использовать сложные технологии, сочетающие множество деталей и материалов для производства и обслуживания смертоносного оружия", - отметил исследователь Верле Ротсей.

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Повреждения на наконечнике доказали, что в свое время охота завершилось удачно. После этого его пытались заточить, но сломался, поэтому решили просто выбросить.

По словам ученых, результаты исследования показали, что предположение о датировке культурных групп поздних неандертальцев были ошибочными и нуждаются в пересмотре.

В 2020 году во Франции археологи обнаружили древнейшие нитки, изготовленные неандертальцами. Им около 50 тыс. лет. Новое открытие засвидетельствовало о том, что неандертальцы создавали нитки и шнурки из природных волокон задолго до того, как человек разумный овладел этой техникой