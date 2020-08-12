Нашли оружие бронзового века

В Шотландии нашли древнее оружие. Фото: theguardian.com

В Шотландии нашли бронзовые пряжки, бронзовый меч в ножнах с прикрепленным рукояткой и конскую сбрую бронзового века.

Сокровище спрятали в 1000-800 годах до нашей эры, сообщает The Guardian.

Его обнаружил Мариуш Степьен вместе с друзьями. Они искали металл. Наткнулись на бронзовый объект. Мариуш сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

"Я с самого начала чувствовал, что это может быть что-то потрясающее, и только что открыл для себя частичку истории Шотландии. Был на седьмом небе от счастья", - рассказывал он.

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22 дня археологи исследовали это место. Степьен и его друзья разбили палаточный лагерь в поле.

Конская сбруя бронзового века оказалась первой из найденных в Шотландии и третей в Великобритании.

В Шотландии археологи нашли древнюю печать. Она подтверждает правоту рассказов о вражде двух кланов - Кэмпбеллов и Макдональд.