Нашли один из древнейших рисунков

Нашли кость древним символическим изображением. Фото: eurekalert.org

В районе Рамла в центре Израиля обнаружили рисунок на кости, который может быть самым старым из известных символических изображений.

На фрагменте кости вырезали 6 линий. Находке около 120 тыс. лет, сообщает НВ.

Доктор Йоси Зайднер из Института археологии Еврейского университета говорит, что этот район мог быть лагерем или местом встреч охотников времен палеолита. Кость могла принадлежать вымершему туру. Линии на ней вырезали каменным лезвием.

Изображения на кости человек сделал намеренно. Они не могли быть результатом забоя животных или природных процессов. Линии имеют четкую U-образную форму. Они широкие и достаточно глубокие.

"Эта гравюра, скорее всего, является примером символической активности и является старейшим известным примером этой формы обмена сообщениями, которая использовалась в Леванте. Мы предполагаем, что выбор именно этой кости был связан со статусом этого животного в этом охотничьем сообществе и свидетельствует о духовной связи, которую имели охотники с убитыми ими животными", - говорится в исследовании.

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"Справедливо сказать, что мы обнаружили одну из старейших символических гравюр, когда-либо найденных на Земле, и, безусловно, самую старую в Леванте. До сих пор невозможно определить точное значение этих символов, мы надеемся, что дальнейшие исследования раскроют эти ключевые детали ", - заявил Зайднер.

В Индонезии археологи обнаружили самое старое наскальное изображение животного. Это рисунок дикой свиньи, которому может быть 45 тыс лет.