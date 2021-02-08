Нашли один из древнейших рисунков

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 342
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1 Просмотров: 2232
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9099
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1575
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 558
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2106
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4842
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7353
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
5
4
13
18
24
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
В Украине нашли сбитый американский самолет
В Украине нашли сбитый американский самолет
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Видео
Все видео
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Националисты избрали нового руководителя
Националисты избрали нового руководителя
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 180
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 243
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1098
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 702
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 01:13

Нашли один из древнейших рисунков

  Комментировать
Нашли один из древнейших рисунков
Нашли кость древним символическим изображением. Фото: eurekalert.org

В районе Рамла в центре Израиля обнаружили рисунок на кости, который может быть самым старым из известных символических изображений.

На фрагменте кости вырезали 6 линий. Находке около 120 тыс. лет, сообщает НВ.

Доктор Йоси Зайднер из Института археологии Еврейского университета говорит, что этот район мог быть лагерем или местом встреч охотников времен палеолита. Кость могла принадлежать вымершему туру. Линии на ней вырезали каменным лезвием.

Изображения на кости человек сделал намеренно. Они не могли быть результатом забоя животных или природных процессов. Линии имеют четкую U-образную форму. Они широкие и достаточно глубокие.

"Эта гравюра, скорее всего, является примером символической активности и является старейшим известным примером этой формы обмена сообщениями, которая использовалась в Леванте. Мы предполагаем, что выбор именно этой кости был связан со статусом этого животного в этом охотничьем сообществе и свидетельствует о духовной связи, которую имели охотники с убитыми ими животными", - говорится в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи рассказали об уникальной монете

"Справедливо сказать, что мы обнаружили одну из старейших символических гравюр, когда-либо найденных на Земле, и, безусловно, самую старую в Леванте. До сих пор невозможно определить точное значение этих символов, мы надеемся, что дальнейшие исследования раскроют эти ключевые детали ", - заявил Зайднер.

В Индонезии археологи обнаружили самое старое наскальное изображение животного. Это рисунок дикой свиньи, которому может быть 45 тыс лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли один из древнейших рисунков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 142879
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 31221
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 25120
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 18162
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 14904
История
Обнаружили мумию, забальзамированную необычным способом
Обнаружили мумию, забальзамированную необычным способом Просмотров: 378
На Аляске нашли древнее ожерелье из Венеции
На Аляске нашли древнее ожерелье из Венеции Просмотров: 252
Французские археологи отказались от работы в Крыму
Французские археологи отказались от работы в Крыму Просмотров: 198
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
5
 Просмотров: 369
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
3
Украинцев удивят на День независимости
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Голосов: 1161
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть