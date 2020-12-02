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Нашли нетипичное захоронение воина скифского периода

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Нашли нетипичное захоронение воина скифского периода
В кургане нашли вещи из разных времен. Фото: ДСТУ

В Азовском районе Ростовской области археологи обнаружили захоронение знатного воина или вождя племени.

Внешне некрополь соответствует скифскому. Часть артефактов указывает на то, что похороненный был выходцем из Южного Приуралья, передает НВ.

В кургане обнаружили предметы разных эпох. Есть находки из эпохи бронзы, средневековья и скифской эпохи.

Раскопки проходили в междуречье Дона и Кагальника. Курган имеет высоту 3 м, диаметр 50 м, глубину захоронения от современной поверхности - 5,5 м.

У кургана обнаружили клад вещей более раннего времени, чем центральное погребение. Нашли бронзовые тесла и каменный полированный топор. Их относят к киммерийской эпохе. Это VIII-VII в. до н. э. Археологи предполагают, что эти предметы принадлежали литейщикам.

В центральной могиле лежал знатный человек или вождь племени скифской эпохи. Предполагают, что захоронение ограбили вскоре после создания кургана. Из останков здесь обнаружили только череп. Но обнаружили 5 амфор, которые помогли датировать захоронение.

Также в кургане похоронили воина и коня. Воина убили во время проведения похоронной церемонии. Это распространенный обычай скифской эпохи. Он имеет рост около 2 м. На его скелете лежала золотая цепочка.

Рядом с воином обнаружили 2 копья и большой железный меч. Они характерны для племен Южного Приуралья. Рукоять меча покрыли золотой фольгой. Меч лежал в деревянных ножнах и плохо сохранился. Нашли пращу, колчан со стрелами и несколько сломанных стрел, наконечники копий и сосуды для масла.

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Захоронение коня расположено выше центрального захоронения. Ученые считают, что это любимый или личный верховой конь вождя. Голову лошади украшал литой наносник с головой оленя. Такие украшения характерны для племен Приуралья и горного Алтая.

Нетипичным для захоронения является бронзовый котел с горизонтальными ручками. В скифских котлов ручки вертикальные, расположенные сверху. Боковые ручки встречаются в котлах, которые изготавливались в Южном Приуралье.

Исследователи считают, что эти люди пришли с востока.

На могильном комплексе Казановка-6 в Хакасии, РФ, обнаружили захоронение женщин с оружием. Захоронение относится к бронзовому веку, передает "Интерфакс".

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Дата
02
декабря

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