Нашли наконечники стрел из человеческих костей

В Нидерландах обнаружили древние стрелы. Фото: Smithsonian Magazine

В Нидерландах нашли наконечники стрел с человеческими кисткамилюдськи.

Стрелам 11 тыс. лет. Их нашли на голландских пляжах. В те времена Британия была соединена с материком сушей, получившей название Доггерленд, сообщает НВ.

"Мы абсолютно уверены, что это метательные орудия. Они были заново заточены. Они показывают износ", - сообщил археолог Джоаннес Деккер из Лейденского университета в Нидерландах.

Щербины показывают, что стрелы использовали на охоте. Они не были церемониальными предметами.

Археологи проанализировали 10 костяных предметов, найденных на голландском побережье Северного моря. Установили, что 2 наконечники сделаны из человеческой кости. Другие стрелы сделали из костей древних благородных оленей.

Ученых удивило, что наконечники ни делали из костей зубра, косули и кабана. Эти животные были доступны древним людям. Археологи предполагают, что оленя выбирали для какого-то символизма.

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Наконечники из человеческих костей могли быть частью какой-то похоронной практики.

"Это не было экономическим решением. Должна быть какая-то другая причина, культурная причина, почему было важно использовать эти виды", - пояснил Деккер.

Археологи обнаружили массовое позднесредневековое захоронение 20 человек в городе Вианен, Нидерланды. Заметили его, наблюдая за строительством нового городского канала.