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пятница, 28 августа 2020 13:21

Нашли монеты киевских князей с трезубцем
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На Житомирщине нашли древние монеты
Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov
На Житомирщине нашли древние монеты
На Житомирщине нашли древние монеты
На Житомирщине нашли древние монеты
На Житомирщине нашли древние монеты

В Городницах Житомирская обл. началась передача клада сребреников князей Владимира Святого и Святополка Ярополковича.

"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - эта находка столетия должна по закону быть передана государству", - сообщил в Facebook научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов.

Обнаружили 32 монеты. Они датируются 1000-1019 годами. На монетах изображены трезубец Владимира и двузуб Святополка.

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Историк назвал находку "Городницким сокровищем".

На территории усадьбы-музея Старый Минск вблизи столицы Беларуси нашли 2 обломка горшков с трезубцем князя Всеслава Брячиславича Чародея.

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