Нашли меч воина народа, который служил киевским князьям

Нашли меч народа ятвагив. Фото: radio.bialystok.pl

У города Сувалки в Северо-Восточной Польши на кладбище нашли древний меч.

Кладбище принадлежало народу ятвягов, opinionua.com.

Находка датируется периодом между XI и XIII вв.

"Это явно самое богатое кладбище ятвягов, когда-либо обнаруженное. Они сжигали своих мертвецов и добавляли различные предметы, которые были серьезными дарами. Это действительно много. Мы извлекли 500 экспонатов только с одного раскопа площадью 5 на 4 метра", - сообщил археолог Ежи Семашко.

Исследователи отметили, что раскопки раньше грабили мародеры.

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Ятвяги были балтийским племенем. Жили на территории нынешней Польши, Литвы и Беларуси с V века до н. е. до средневековья. Они служили наемниками для князей Киевской Руси.

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