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вторник, 24 июля 2018 11:39

Нашли масовое захоронение викингов

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Нашли масовое захоронение викингов
Викинги ходили походами на Сицилию. Фото: Mir24.tv

10 древних захоронений обнаружили археологи возле средневековой церкви на острове Сицилия вблизи Италии. Предполагают, что останки принадлежат потомкам викингов.

Могилам около 800 лет. Они располагаются в церкви Сан-Мишель дель Гольфо вблизи Палермо. Захоронение могло быть сделано норманнами - скандинавскими мореплавателями, которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции.

"Некоторые из умерших, несомненно, были представителями элиты или духовенства, о чем свидетельствует форма могил", - отметил глава экспедиции, археолог Славомир Моджиох из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве.

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Три из могил могли принадлежать женщинам, еще две - детям. В погребениях не нашли никаких предметов. Установить возможное происхождение умерших помог визуальный осмотр. По мнению экспертов, они были выходцами из Западной Европы, скорее всего - норманнами из Северной Франции. На это указали высота и массивность скелетов.

Викинги периодически наведывались с экспедициями в Южную Италию и Сицилию. Во второй половине XI века Норман войска под предводительством Рожера де Готвиля отбили остров у арабов.

Старинное кладбище было связано с церковной больницей, которая упоминается в документах XII века.

Каменную доску для скандинавской настольной игры хнефатафл обнаружили археологи на северо-востоке Шотландии. Артефакт нашли во время раскопок в Дирськом аббатстве.

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