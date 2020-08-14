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пятница, 14 августа 2020 17:02

Нашли ложа, на которых спали более 200 тыс. лет назад

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Нашли ложа, на которых спали более 200 тыс. лет назад
На травяных подстилках спали и изготавливали инструменты. Фото: flickr

Археологи нашли доисторические постели в пещере Бордер провинции Квазулу-Натал, что в Южной Африке.

Находки возрастом 183-227 тыс. лет - плетеные подстилки, изготовленные из различных трав. Чаще всего люди использовали гвинейскую, которая и сейчас растет неподалеку от пещеры. Подстилки сохранились благодаря сухому климату, сообщает New Scientist.

Их клали в защищенной части природного убежища возле очагов. Остатки камней и красной охры указывают, что на них могли не только спать, но и изготавливать инструменты. Также под ними нашли пепел. Предполагают, что люди сжигали их время от времени, а на место клали новые.

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"Это означает, что люди намеренно клали травяную подстилку в пепел, чтобы отпугнуть назойливых насекомых. Также наши специалисты обнаружили обгоревшие кусочки камфорного дерева. Камфора до сих пор используется как отпугиватель насекомых", - отмечают ученые.

Ранее древнейшей из найденных подстилок считалась находка из пещеры Сибуду, также в Южной Африке. Ее возраст составлял 77 тыс. лет.

Недавно археологи раскопали древнейшие в Европе костяные и кремневые инструменты на площадке Боксгроу, что в Великобритании. Возраст находок оценивается в 500 тыс. лет. Инструменты создал Гейдельбергский человек - предок неандертальцев

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Дата
14
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