Нашли кость, разрисованную первобытными людьми

Автор: ancient-origins.net В Китае нашли древнейшую гравюру на человеческих костях

Археологи раскопали фрагмент реберной кости возрастом 105 - 125 тыс. Лет на палеолитической стоянке Линчин в Китае. Она покрыта резными узорами и окрашена красной охрой.

Характер надрезов свидетельствует о том, что они были сделаны преднамеренно. Смысл узоров пока расшифровать не удалось. Ученые отмечают, что это первобытное произведение искусства, вероятно, имело ритуальное или символическое значение. Реберные кости очень хрупкие, чтобы искать им какое-то практическое применение, сообщает Фокус.

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Ранее в Линчине уже находили черепа древних людей неизвестного вида, прозванных "людьми Сюйчан". Возраст черепов находится в тех же рамках, что и возраст расписной кости.

Археологи обнаружили тысячи орудий труда, ювелирных украшений и фигурок в ходе раскопок древнего поселения в Израиле. Исследователи считают, что 9 тыс. лет назад здесь находился большой неолитический мегаполис. Город обнаружили случайно. Рабочие проводили земельные работы перед строительством скоростного шоссе в 5 км от Иерусалима.