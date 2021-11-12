Нашли кольцо, которое должно было защищать от похмелья

Археологи обнаружили кольцо с аметистом. Фото: Управление древности Израиля

На территории старинного винного завода в Явне возле израильского Тель-Авива археологи нашли золотое кольцо с аметистом.

Ее могли использовать как амулет, сообщает Управление старины Израиля.

Аметист упоминается в Библии как один из 12 камней в наперснике первосвященника. В античном мире его называли "благословенным камнем", приносящим удачу, покой и благо. Его считали успокаивающим средством.

Само слово "аметист" в переводе с древнегреческого означает "не быть пьяным". То, что кольцо нашли возле склада на винодельне, может свидетельствовать, что его владелец хотел пить без последствий.

"Человек, которому принадлежало кольцо, был обеспечен. Наличие драгоценного камня указывало окружающим на его статус и богатство. Такие кольца могли носить как мужчины, так и женщины", - рассказал эксперт по старинным украшениям Амир Голани.

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Кольцо лежит в слоях, относящихся к поздневизантийскому – раннему исламскому периоду. Его могли передавать по наследству.

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