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четверг, 27 августа 2020 16:02

Нашли кладбище с захоронениями в круглых ямах

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Археологи обнаружили останки 1,5 тыс. человек, похороненных в круглых могилах, в японском городе Осака. Работы проводили возле железнодорожного вокзала в рамках проекта развития города.

Глава Ассоциации культурных ценностей Осаки Йоджи Хирата отметил, что останки принадлежат молодым людям. Вероятно, они погибли во время эпидемии, царившей в стране в конце XIX в. Подтверждение предположения нашли и на скелетах, которые имели пораженные конечности. Вероятно, люди болели сифилисом, сообщает The Japan Times.

Автор: Osaka City Cultural Properties Association
  В японском городе Осака нашли массовые захоронения жертв эпидемии XIX в.
В японском городе Осака нашли массовые захоронения жертв эпидемии XIX в.

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Археологи также нашли на этом месте около 350 урн и очаги - признаки того, что некоторые тела кремировали. В захоронениях нашли и монеты, буддийские молитовники, головные уборы, расчески, чашки и глиняные куклы.

На сегодняшний день все остатки и предметы изъяты, а эксперты планируют дополнительно изучить их, чтобы найти больше деталей, связанных с гибелью людей.

Историки рассказывают, что когда-то этот район располагался за городом, близ замка Осака. Здесь стояли фермы и кладбище. По словам исследователей, подобные находки демонстрируют традиции захоронения обычных людей.

В феврале 2020 года археологи обнаружили братскую могилу людей, умерших от чумы в аббатстве Торнтон, графство Линкольншир, Великобритания. Всего раскопали 48 человек, среди них 21 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

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