Нашли казацкое письмо, разозлившее султана

Польскую версию письма запорожцев турецкому султану нашел историк Тарас Чухлиб нашел в отделе рукописей Польской Академии наук в Кракове.

Документ датирован 24 августа 1683-го. Имеет подпись "Казаки запорожцы и всей Украины", - передает "Казацкий край"

Датировка письма не случайна. Считают, что текстом казаки и их союзники поднимали боевой дух накануне решающей битвы за Вену.

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Оригинал послания написан около 1678-го. Именно тогда войска султана Махмеда IV готовили решающий поход на казацкую столицу Чигирин. Историки отмечают, что сначала султан писал письма в город с требованием казакам сложить оружие, а те в свою очередь прислали "властителю мира" нецензурный ответ:

Запорожские казаки турецкому султану!

Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, и самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь? Чёрт выкидает, а твое войско пожирает. Не будешь ты сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой. Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, хоть бы взял тебя чорт! Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй вот куда нас!