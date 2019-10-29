Нашли казацкое письмо, разозлившее султана

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 144
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
10 Просмотров: 12474
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1854
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7398
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7173
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41310
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
4
10
13
4
11
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Предприниматель купил на аукционе костел
Предприниматель купил на аукционе костел
Дети с сигарами и женщины-носильщицы - как жили потомки индейцев 100 лет назад
Дети с сигарами и женщины-носильщицы - как жили потомки индейцев 100 лет назад
Видео
Все видео
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5994
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7722
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1926
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 702
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 17:38

Нашли казацкое письмо, разозлившее султана

  Комментировать

Польскую версию письма запорожцев турецкому султану нашел историк Тарас Чухлиб нашел в отделе рукописей Польской Академии наук в Кракове.

Документ датирован 24 августа 1683-го. Имеет подпись "Казаки запорожцы и всей Украины", - передает "Казацкий край"

Датировка письма не случайна. Считают, что текстом казаки и их союзники поднимали боевой дух накануне решающей битвы за Вену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы отличились под Веной

Оригинал послания написан около 1678-го. Именно тогда войска султана Махмеда IV готовили решающий поход на казацкую столицу Чигирин. Историки отмечают, что сначала султан писал письма в город с требованием казакам сложить оружие, а те в свою очередь прислали "властителю мира" нецензурный ответ:

Запорожские казаки турецкому султану!

Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, и самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь? Чёрт выкидает, а твое войско пожирает. Не будешь ты сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой. Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, хоть бы взял тебя чорт! Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй вот куда нас!

Автор: Тарас Чухлиб
  Письмом украинских казаков вдохновлялись воины в битве за Вену 1683-го
Письмом украинских казаков вдохновлялись воины в битве за Вену 1683-го

Историк Тарас Чухлиб нашел в польских архивах переведенный с турецкого языка на польский Бучацкий договор. Соглашение подписали Речь Посполитая и Османская империя 1672-го. В тексте есть надпись "Ukrainskie Panstwo" - Украинское государство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли казацкое письмо, разозлившее султана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 22347
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 21620
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 17676
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 16074
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15517
История
Раскрыли данные иностранцев, работавших в СССР над атомным оружием
Раскрыли данные иностранцев, работавших в СССР над атомным оружием 1 Просмотров: 2322
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
4
 Просмотров: 801
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
 Просмотров: 7551
Найденную на кухне картину продали за рекордную сумму
Найденную на кухне картину продали за рекордную сумму Просмотров: 252
Расстреляли организатора отрядов добровольцев
Расстреляли организатора отрядов добровольцев
 1 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
8
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 469
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua