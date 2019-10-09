Нашли карту, которую использовали египтяне для захоронений

"Книга двух способов" считалась предшественницей знаменитой египетской "Книги мертвых" Фото: thesun.co.uk

Древнейшую карту загробного мира обнаружили в Египте. Она сохранилась на внутренней стороне гроба достопочтенной женщины по имени Анкх в некрополе Дейр-эль-Берш. Ей около 4 тыс. лет.

Древнюю надпись разработали, чтобы помочь мертвым дойти до загробной жизни. Чтобы провести их через опасные препятствия подземного мира, передает The Sun.

Надпись представляет собой сочетание иероглифов и символов, известных древним египтянам как "Книга двух путей". Она была предшественницей "Книги мертвых".

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На досках изображены 2 зигзагообразные линии. Они подробно описывают маршруты, которые мертвые должны были использовать, чтобы добраться до Осириса - древнеегипетского бога мертвых.

В текст были вписаны заклинания, чтобы помочь погибшим предохраняться от демонов в опасной дороге.

"По сути, "Книгу двух путей" можно считать первой иллюстрированной книгой в истории", - отметил эксперт по Древнему Египту Фой Скалф.

В Египетском музее открыли саркофаги художника Сеннеджема и его жены Юнеферти. Они жили в период правления Рамзеса II - более 3,4 тыс. лет назад. Мужчина имел достопочтенный титул "Служитель места истины". Вместе с женой имели 10 детей. Впоследствии он разорился, именно поэтому хоронили скромно.