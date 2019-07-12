Нашли гробницу короля

Автор: thehistoryblog.com Нашли вероятную гробницу короля Венгрии

Археологи убеждены, что обнаружили могилу второго короля Венгрии Петра Орсеоло (1011 - 1059). Мужчина происходил из древнего венецианского рода военачальников Византийской империи. Находку раскопали в склепе собора св. Петра и Павла в городе Печ, Венгрия. В гробнице не нашли никаких остатков. Их намеренно перенесли веками позже.

Команда ученых из музея Януса, что в Паннонии надеялась найти местоположение первого собора. По летописям его построили в XI в. Им удалось обнаружить стену под криптой, которая принадлежала первоначальной структуре древнего храма. Рядом за стеной нашли пустую могилу, сообщает The History Blog.

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В Венгрии в церковных склепах хоронили только основателей храмов или королей. Однако при строительстве нового храма остатки осторожно сняли для переноса на новое место. Ученые установили, что есть только два вероятных кандидата, которым могла принадлежали эта гробница: король Петр Орсеоло или Блаженный Мавр, второй епископ Печа. Однако, Мавр умер около 1075-го, после строительства современной церкви. Поэтому археологи убеждены, что это могила именно короля Венгрии. Окончательный ответ даст дальнейшее изучение гробницы.

Археологические раскопки крипт обнаружили остатки римского кладбища конца IV в. Они предполагают, что христианские практики достигли этого района Венгрии намного раньше чем считалось.

Автор: hungarytoday.hu Нашли вероятную гробницу короля Венгрии

Археологи проводять розкопки давнього кургану на острові Англсі, що у Великій Британії. Могильник датується епохою бронзового віку - 2 тис. до н.е. У міфології пов'язаний з таємничим орденом магічних жерців природи - друїдами. Острів усіяний численними кам'яними пам'ятками епохи неоліту і епохи бронзи. Найбільш відомою є прохідна гробниця Bryn Celli Ddu - Курган у темнім гаї, віком 5 тис. років.