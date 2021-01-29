Нашли фрагменты одежды знати времен библейских царей

Фиолетовый краситель сохранялся на ткани в течение 3 тыс. лет Фото: express.co.uk

Во время раскопок в долине Тимна на юге Израиля археологи нашли фрагменты древних тканей, окрашенных в фиолетовый цвет. Такой цвет одежды тысячелетиями символизировал царскую власть или же огромные личные богатства.

Ученые датировали ткани примерно 1 тыс. годом до н. э. - годами правления в Иерусалиме царей Давида и Соломона. Краситель изготавливали из внутренностей средиземноморского моллюска за 300 км от места находки, сообщило издание Express.

"Это первые найденные кусочки ткани времена Давида и Соломона, окрашенные престижным фиолетовым красителем. Прекрасный оттенок, что не тускнеет, но трудности изготовления сделали его самым ценным среди красителей, он часто стоил дороже золота", - отметила представительница Израильского управления древностей Наама Сукеник.

Находки подтвердили предположение ученых о существовании в Тимне элиты, а это в частности свидетельствовало о значительном общественном расслоении.

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Тунисский ремесленник Мохаммед Гассен Нуира несколько лет назад разгадал тайну производства натурального фиолетового красителя, известного как тирский пурпур. Технология была утеряна 1453 года после падения Константинополя. Производство этого красителя было одним из основных источников обогащения для древних финикийцев, позже для жителей Карфагена, Римской республики, а впоследствии и империи. Его использовали при изготовлении царских и императорских одежд. Именно поэтому фиолетовый цвет традиционно ассоциировался с правителями и аристократами на протяжении многих веков. Позже вся индустрия, в частности в Византии, была поставлена ​​под императорский контроль - приносила множество денег имперской казне. Ни одного исторического документа с описанием точного рецепта не сохранилось.