Нашли фрагменты одежды времен библейских царей

Фиолетовый краситель сохранялся на ткани в течение 3 тыс. лет Фото: express.co.uk

Во время раскопок в долине Тимна на юге Израиля археологи нашли фрагменты древних тканей, окрашенных в фиолетовый цвет. Такой цвет одежды тысячелетиями символизировал царскую власть или же огромные личные богатства.

Ученые датировали ткани примерно 1000 годом до н.э. - годами правления в Иерусалиме царей Давида и Соломона. Краситель изготавливали из внутренностей средиземноморского моллюска за 300 км от места находки, сообщило издание Express.

"Это первые найденные кусочки ткани времена Давида и Соломона, окрашенные престижным фиолетовым красителем. Прекрасный оттенок, что не тускнеет, и трудности изготовления сделали его самым ценным среди красителей и он часто стоил дороже золота", - отметила представительница Израильского управления древностей Наама Сукеник.

Находки подтвердили предположение ученых о существовании в Тимне элиты, а это в частности свидетельствовало о значительном общественном расслоение.

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Тунисский ремесленник Мохаммед Гассен Нуира несколько лет назад разгадал тайну производства натурального фиолетового красителя, известного как Тирский пурпур. Технология была утеряна в 1453 году после падения Константинополя. Производство этого красителя было одним из основных источников обогащения для древних финикийцев, позже для жителей Карфагена, Римской республики, а впоследствии и империи. Его использовали при изготовлении царских и императорских одежд. Именно поэтому фиолетовый цвет традиционно ассоциировался с правителями и аристократами на протяжении многих веков. Позже вся индустрия, в частности в Византии, была поставлена ​​под императорский контроль - приносила множество денег имперской казне. Ни одного исторического документа с описанием точного рецепта не сохранилось.