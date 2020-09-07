Нашли древний камень с предвидением будущего

В Индии нашли каменную табличку. Фото: thehindu.com

В Индии археологи нашли древний текст на каменной табличке.

Надпись содержит оговорку и предсказания для человечества, сообщает The Hindu.

Камень нашел на юго-востоке Индии студент-археолог Васудэва Редди. Надпись содержит 25 строк.

Надпись является частью столба. Раскопали ее на полях местного фермера. Она датирована VIII в. нашей эры, период правления династии Чола - тамильского государства на юге Индии.

Текст был написан на мертвом языке, но его удалось расшифровать. В нем говорится о том, что людей, которые сохранят эту табличку, ждет счастье. А тех, кто разрушат ее, ждет беда.

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"В тексте также говорится, что люди, которые будут охранять эту надпись и сохранят ее для будущих поколений, получат статус тех, кто имеет право проводить обряд ашвамедху-яга, а те люди, которые ее разрушат, осуществят грех, эквивалентный причинение смерти в Варанаси (священный город индуизма - Gazeta.ua)", - рассказали ученые.

Археологи планируют провести дополнительные раскопки в этом месте, а плиту передадут в местный музей.

На берегу реки Арджуна в Индии нашли высеченный в скале храм. Археологи идентифицировали это сооружение как храм, но не обнаружили статуй богов.