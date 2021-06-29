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вторник, 29 июня 2021 16:40

Нашли древнейшие в Европе следы употребления вина

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Нашли древнейшие в Европе следы употребления вина
В доисторическом поселении в Греции нашли косточки винограда. Фото: НВ

В доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции обнаружили древние следы употребления вина.

Находку датируют 4300 годом до н. е. Это могут быть древнейшие известные следы вина в Европе, передает НВ.

Свидетельством употребление вина в Дикили Таш называют тысячи виноградных косточек и виноградных выжимок в одном из зданий.

"Новое вино готовили в большом сосуде внутри дома. Сок вместе с выжимками ферментировали", - говорят ученые.

Примерно в 4300 до н.э. вспыхнул пожар и разрушила дом. Но это сохранило его археологам.

"Находка очень важна для европейской предыстории, так как в настоящее время она является старейшим показателем винофикации в Европе", - сказала археолог Димитра Маламиду.

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Ранее археологи находили армянскую винодельню возрастом 6,1 тыс. лет и образец вина из Сицилии возрастом 6 тыс. лет. Находили следы китайского алкоголя из риса, меда и фруктов возрастом 9 тыс. лет.

Археологи из немецкого Тюбингенского университета раскопали древний пресс для изготовления вина в Тель-эль-Бурак, Ливан. Когда-то принадлежал финикийцам. Ученые отмечают, что в I тыс. до н. е. финикийская торговля способствовала распространению вина Средиземноморьем.

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29
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