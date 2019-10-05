Нашли древнее захоронение женщины

Археологи исследовали городище на Ровенщине. Фото: ukrinform.ua

Новые находки показали археологи в Ровенском краеведческом музее.

"Ценные археологические находки презентовали в краеведческом музее. Археолог Алексей Войтюк, который заведует отделом древней истории и археологии музея, впервые представил общественности уникальные экспонаты, которые были найдены в сентябре этого года на территории так называемого Гощанского городища во время археологической экспедиции в Гощанском районе", - говорится в сообщении пресс-службы областного совета.

Обнаружили захоронение 30-40-летней женщины, датированное периодом волыно-люблинской культуры 4-3 тыс. до н.э., накладку римской эпохи, остатки горшков пражской культуры древнерусского времени и металлические изделия древнерусского периода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рабочие метро наткнулись на скелет матери с младенцем

Подобных захоронений на территории Европы найдено не более десятка.

Археологи обнаружили тронный зал, казну и металлургическую мастерскую в руинах минойского дворца на острове Крит. Минойская цивилизация существовала с III - II тыс. до н.э. Названа в честь царя-талассократа Миноса Великого.