Нашли дом охотников каменного века

На берегу Днепра нашли древнее жилье. Фото: ДТ

На доисторической стоянке Мира под Запорожьем обнаружили остатки одного из древнейших зданий за всю эпоху среднего и верхнего палеолита.

Вадим Степанчук из Института археологии Национальной академии наук Украины сообщил, что стоянка расположена в долине Днепра. Она имеет схожие черты с настоящими жилыми домами, сообщает "Дзеркало тижня".

На стоянке обнаружили 54 тыс. артефактов. 97% из них оказались побочными продуктами производства орудий труда. Инструменты принадлежат к раннему периоду граветтской культуры. Древнейший культурный слой хранит остатки сезонного пребывания охотников.

Центральная часть здания держалась на массивных столбах и кругах. Тонкие жерди и колья вкопали по периметру. Для строительства использовали сосну. В культурном слое нашли много ее остатков.

Археолог предполагает, что здание было похоже на юрту. А на месте жилья обнаружили почву с характерными следами длительного проживания. Там нашли кости животных.

В доме была внешняя часть сферической формы. Внутренняя часть служила спальней. Такой тип жилья мог быть полезным, потому что 31 тыс. лет назад здесь было холоднее. Люди были вынуждены строить защиту от ветров.

Археолог предполагает, что жилье было ориентировано на восток, в сторону Днепра.

Больше всего остатков каменных орудий обнаружили во внешней части жилья. Во внутренней было много следов от материалов, содержащих органику. Вероятно, там хранили мясо и спали.

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Также на стоянке Мира нашли кости крупных животных. Предполагают, что их добывали охотники в период осени или зимы.

Место на берегу Днепра выбрали неслучайно. Современные пороги могли раньше служить местом переправы для диких животных. Поэтому людям было легко охотиться здесь.

В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" археологи нашли казацкие зимовники XVIII века. По данным ученых, это уникальная находка, поскольку таких масштабных находок не было уже 30 лет.