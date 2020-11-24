Нашли доказательства употребления наркотиков индейцами

В калифорнийской пещере заметили странный рисунок, свидетельствующий об употреблении наркотиков индейцами. Фото: Devlin Gandy

Ученые США и Великобритании доказали, что индейцы употребляли наркотики. Коренные жители Калифорнии сотни лет назад собирались в пещере, где жевали листья дурмана, глядя на странные рисунки на скалистом потолке.

Рисунок на потолке в виде таинственного водоворота является изображением нежного белого цветка одного из видов дурмана — Datura wrightii, мощного галлюциногена, который, согласно новому исследованию, племена чумаш использовали не только для церемоний, но и для лечебных и сверхъестественных целей, сообщает sciencealert.com.

Шарики растительной жвачки, которые люди прикрепляли к потолку пещеры в возрасте до 400 лет, известные как quids, содержат препараты скополамин и атропин, которые содержатся в дурмане и способны изменять сознание.

Находка является "первым явным свидетельством употребления галлюциногенов на месте наскального искусства, в этом случае из пещеры Пинвил, Калифорния". Однако художники не находились под действием наркотических веществ, когда создавали наскальные рисунки через изнурительный влияние дурмана.

Наскальные рисунки "создавали атмосферу" и помогали людям, которые собирались войти в транс, понять силу цветка и общую традицию приема галлюциногенов в этой конкретной пещере.

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Историки добавляют, что дурман использовался для получения сверхъестественной силы для лечения, противодействия негативным сверхъестественным явлениям, защиты от привидений, а также для того, чтобы увидеть будущее или найти потерянные объекты, но особенно — как защита от болезней".

"Его также добавляли в чай под названием toloache для церемонии достижения совершеннолетия для мальчиков, а иногда и для девочек, которые использовали это растение, чтобы отметить свое вступление в зрелость", - говорит археолог Дэвид Робинсон.

Радиоуглеродное датирование показывает, что пещера использовалась примерно с 1600-х до конца 1800 годов. А коренные жители использовали ее для многих других целей: изготовление охотничьих инструментов, для приготовления и хранения пищи и совместной трапезы.

Новое открытие развенчало миф об одиноком шамане, который сам отправляется в пещеру, чтобы получить мистический опыт. В калифорнийской пещере находилось много членов племени.

"Это место племени, — добавил Робинсон. Сегодняшнее индейское племя техон, состоящее из потомков чумаш, йокутов и китанемуков, сейчас также пользуется этим местом.

30 июля 1502 года мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб впервые встретил представителей племени майя - потомков цивилизации Центральной Америки. Он решил запугать индейцев, используя знания астрономии. Мужчина обнаружил, что в ночь на 1 марта 1504 года произойдет полное лунное затмение. Колумб сообщил вождям индейцев, что его боги возмущены поведением и вскоре продемонстрируют это. Индейцы в ужасе стали просить прощения.