Нашли доисторическую мастерскую керамики

В Польше археологи обнаружили доисторический центр по производству керамики. Его уже объявили минимум одним из крупнейших предприятий подобного рода в Европе античной эпохи.
Радарное исследование показало, что около 1,5 тыс. лет назад здесь было минимум 130 печей для обжига. Исследовали около 5 гектаров территории, сообщает Nauka w Polsce.
"Наши исследования показывают, что здесь делали только сосуды с характерными утолщенными носиками. Это были большие емкости до 50 см в диаметре и около 70 см в высоту. Эти сосуды, скорее всего, использовались для хранения, например, для пищевых продуктов. В свое время они играли роль своеобразных кладовых", - сообщил археолог Ян Булас.
Керамику изготавливали с помощью гончарного круга. Затем ее обжигали в открытых печах.
Производство работало на рубеже II и III вв. н. е. и в V в. В то время эти районы были заселены германскими племенами.
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"Поле под Вжемпией уникально по многим причинам. Следует подчеркнуть, что в свете современных знаний это не только крупнейшая производственная площадка подобного типа в Польше, но и одна из крупнейших во всей варварской Европе", - говорит Булас.
Ученые установили, что в Европе раннего бронзового века деньгами служили небольшие бронзовые предметы. К такому выводу пришли, находя одинаковые артефакты в течение многих лет раскопок.
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