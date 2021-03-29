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вторник, 30 марта 2021 01:13

Нашли доисторическую мастерскую керамики

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Нашли доисторическую мастерскую керамики
В Польше обнаружили древний керамический завод. Фото: naukawpolsce.pap.pl

В Польше археологи обнаружили доисторический центр по производству керамики. Его уже объявили минимум одним из крупнейших предприятий подобного рода в Европе античной эпохи.

Радарное исследование показало, что около 1,5 тыс. лет назад здесь было минимум 130 печей для обжига. Исследовали около 5 гектаров территории, сообщает Nauka w Polsce.

"Наши исследования показывают, что здесь делали только сосуды с характерными утолщенными носиками. Это были большие емкости до 50 см в диаметре и около 70 см в высоту. Эти сосуды, скорее всего, использовались для хранения, например, для пищевых продуктов. В свое время они играли роль своеобразных кладовых", - сообщил археолог Ян Булас.

Керамику изготавливали с помощью гончарного круга. Затем ее обжигали в открытых печах.

Производство работало на рубеже II и III вв. н. е. и в V в. В то время эти районы были заселены германскими племенами.

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"Поле под Вжемпией уникально по многим причинам. Следует подчеркнуть, что в свете современных знаний это не только крупнейшая производственная площадка подобного типа в Польше, но и одна из крупнейших во всей варварской Европе", - говорит Булас.

Ученые установили, что в Европе раннего бронзового века деньгами служили небольшие бронзовые предметы. К такому выводу пришли, находя одинаковые артефакты в течение многих лет раскопок.

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