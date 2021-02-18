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пятница, 19 февраля 2021 01:13

Нашли аппарат, который обеспечивал алкоголем известного мафиози

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Нашли аппарат, который обеспечивал алкоголем известного мафиози
В лесу нашли производство самогона. Фото: Daily Mail

Остатки самогонного аппарата 1930-х годов нашли в городе Хэлл Хоул Суемп в лесном массиве в 48 км от Чарлстона штат Теннесси.

Археологи из Университета Теннесси обнаружили бочки, шлакоблоки, садовый шланг и другие артефакты. В районе нашли скважину глубиной 3,6 м, металлические листы, древесный уголь и другие предметы для нагрева, сообщает Daily Mail.

Считают, что производством алкоголя руководил бутлегер Бенджамин Вильпонто. Он нелегально делал напитки для лидера мафии Аль Капоне.

Во время сухого закона в США в Хэлл Хоул Суемп варили много нелегального спиртного. Контрабандисты возили его в Чикаго и выгодно продавали.

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Аль Капоне приезжал в город на лимузине, чтобы лично проверить работу производства. В 1930 газета Charleston Daily Mail писала, что болото источает аромат крепких спиртных напитков.

5 декабря 1933-го в США ратифицировали 21-ю поправку к конституции, которая отменила 18-ю поправку, и конец эпохе запрета на алкоголь. Движение за запрет алкоголя в США начался в начале XIX в, когда американцы, обеспокоенные неблагоприятными последствиями спиртного, стали формировать общины сдержанности.

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