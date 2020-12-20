"Наш дорогой ребенок" - ученые открыли радиоактивный элемент

Супруги ученых Кюри открыли новый химический елемент.Фото: Proect Contro

Супруги ученых Пьер и Мария Кюри 20 декабря 1898-го открыли химический элемент радий. За открытие супруги Кюри получили Нобелевскую премию.

Супруги более 10 лет занимались изучением и добычей радия и полония. Полька Мария Склодовская закончила Варшавский университет, за успехи в учебе стала стипендиатом университета в Сорбонне. Пьер - известный французский физик и химик. Они поженились и жили в Париже. Мария изучала минералы, содержащие уран и торий. Впоследствии заметила, что некоторые соединения излучают большой процент радиации и подсвечиваются в темноте зеленым светом. Супруги Кюри пытается выделить новый элемент из руды. Работали ученые в сарае недалеко от дома.

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Четыре года Кюри размалывали, просеивали, варили урановую породу, делали тысячи кристаллизации. Из нескольких тонн исходного материала выделили один дециграмм почти чистого хлорида радия. Определили его атомный вес радия - 225 Назвали "радий" - луч по-гречески, через зеленоватый свет. "Это наш "дорогой ребенок" - говорят Кюри.

Склодовская-Кюри умерла в 1934 году из-за тяжелого заболевания крови. Мужчина погиб 28 годами ранее - его сбил конный экипаж. Все личные вещи Марии Склодовской-Кюри хранятся в особых условиях и недоступны для простых посетителей. Ее научные записи и дневники до сих пор имеют уровень радиоактивности, опасен для окружающих.

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