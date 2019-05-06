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среда, 08 мая 2019 08:20

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

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&quot;Народ не нуждается в химии&quot;: казнили основателя новой науки
Лавуазье. Фото: artchive.ru

Французского химика Антуана Лорана Лавуазье, основателям современной химии, казнили на гильотине 8 мая 1794 года.

"Дайте мне всего 15 дней, чтобы закончить свой опыт. Это будет открытие, которое заинтересует нацию, может изменить науку. Больше мне ничего не нужно - только отсрочить приговор", - просит в последнем слове приговорен к смертной казни французский химик Антуан Лоран Лавуазье (1743-1794). Его считают основателем современной химии. Экспериментально доказал, что воздух - не просто тело, как считалось в то время, а смесь газов.

Предложил название "кислород" и объяснил его роль в процессах обжига, горения, дыхания. Привел определение химического элемента, установил химический состав воды, оксидов азота, многих минералов. Доказал закон сохранения массы.

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Во время Французской революции власти обвинили его в сговоре с врагами Франции против народа, и планирование кражи крупной суммы денег. На последнюю просьбу ему дали ответ: "Народ не нуждается в химии и ему нет дела до твоих открытий". Через два года Лавуазье посмертно реабилитовалы.

Британский инженер Генри Ройс и автолюбитель Чарльз Роллс основали компанию Rolls-Royce 4 мая 1904. Она производила элитные автомобили и авиационные двигатели.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

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