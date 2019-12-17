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пятница, 20 декабря 2019 08:20

Наполеон продал французские земли за бесценок

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Наполеон продал французские земли за бесценок
Передача Луизианы Фордом Кайзером, рисунок. Фото: https://www.loc.gov

США формально стали 20 декабря 1803года владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции. Это были земли в центре континента площадью 2,1 млн км кв. - четвертая часть нынешней территории страны. Французам право на нее досталось от Испании за три недели до продажи. Американцы заплатили $ 15 млн.

С 1762 года Луизиана была испанской колонией. Благодаря удачному географическому положению Новый Орлеан полностью контролировал реку Миссисипи - одна из главных водных артерий Северной Америки В 1800 году по договору в Сан-Ильдефонсо Испания передавала контроль над Луизианой Франции. Однако Франция вела войны в Европе и очень нуждалась в деньгах. Поэтому Наполеон Бонапарт назвал низкую цену, оценив гектар в 7 центов. За эти деньги можно было купить 200 грамм кофе или книгу. Но Наполеон понимал, что Великобритания или США легко могут захватить Луизиану. Поэтому решил просто продать.

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Почти все приобретенные земли были заняты американскими индейцами, они требовали купить землю и у них. Общая сумма, выплаченная индейцам за землю, превышала цену покупки этих же земель Франции. Приобретенная земля составила примерно 23% территории современных Соединенных Штатов Америки. США получили полный контроль над Миссисипи. Луизиана стала 18-м штатом.

Президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски 20 июня 1867. В результате Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
декабря

Наполеон продал французские земли за бесценок

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